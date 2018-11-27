ترامب يتوقع زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية

2018/11/27 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، إنه يتوقع المضي قدما في زيادة الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25% مقارنة مع 10% في الوقت الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال ترامب، “غير مرجح بشدة” أن يقبل طلب بكين وقف زيادة الرسوم الجمركية.

أضاف أنه سيمضي قدما في فرض رسوم على بقية السلع الصينية إذا فشل التفاوض مع بكين.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة العشرين في بوينس أيرس يوم الجمعة.

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