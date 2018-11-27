ملك ماليزيا يتزوج ملكة جمال موسكو! شاهد صور الزفاف

2018/11/27 | 01:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أفادت وسائل إعلام، بأن السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا تزوج من الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بمسابقة “ملكة جمال موسكو -2015”.وذكرت المصادر أن حفل الزفاف أقيم في 22 […]

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