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ملك ماليزيا يتزوج ملكة جمال موسكو! شاهد صور الزفاف
2018/11/27 | 01:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أفادت وسائل إعلام، بأن السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا تزوج من الروسية أوكسانا فويفودينا، الفائزة بمسابقة “ملكة جمال موسكو -2015”.

وذكرت المصادر أن حفل الزفاف أقيم في 22 […]

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