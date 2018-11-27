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بحر آزوف.. فتيل أزمة جديدة بين أوكرانيا وروسيا
2018/11/27 | 01:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- على مدار تسعة أشهر مضت، برز بحر آزوف كأزمة جديدة تلوح في الأفق بين أوكرانيا وروسيا، بعد أزمة ضم الأخيرة أراضي شبه

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