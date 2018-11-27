تواصل الاحتجاجات في فرنسا ولا حلول تلوح في الأفق

2018/11/27 | 01:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – أعلنت حركة “السترات الصفراء” التي تقود مظاهرات احتجاجية في فرنسا منذ أسبوعين، عن تشكيل وفد رسمي لبلورة مطالبها وتقديمها للحكومة،

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