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حالة مطرية جديدة مصحوبة بالثلوج تؤثر على العراق نهاية الاسبوع الحالي
2018/11/27 | 01:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا تشير التوقعات الجوية الى ان شمال العراق على موعد مع امطار غزيرة، وهناك ملامح قوية لهطول ثلجي خلال شهر كانون الاول، مع دخول علامات الشتاء حيز التنفيذ في […]

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