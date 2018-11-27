2018/11/27 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا تشير التوقعات الجوية الى ان شمال العراق على موعد مع امطار غزيرة، وهناك ملامح قوية لهطول ثلجي خلال شهر كانون الاول، مع دخول علامات الشتاء حيز التنفيذ في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة مطرية جديدة مصحوبة بالثلوج تؤثر على العراق نهاية الاسبوع الحالي اسرار ميديا.

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