2018/11/27 | 01:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أعلن وزير في حكومة العدو الإسرائيلي، الاثنين، أنّه تلقى دعوة لحضور مؤتمر العام المقبل في البحرين فيما قال إنّه يأتي في إطار علاقات الكيان الصهيوني الناشئة بدول عربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جديد مسلسل التطبيع العلني مع العدو… دعوة من البحرين لوزير صهيوني لحضور مؤتمر اسرار ميديا.

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