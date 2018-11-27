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جديد مسلسل التطبيع العلني مع العدو… دعوة من البحرين لوزير صهيوني لحضور مؤتمر
2018/11/27 | 01:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أعلن وزير في حكومة العدو الإسرائيلي، الاثنين، أنّه تلقى دعوة لحضور مؤتمر العام المقبل في البحرين فيما قال إنّه يأتي في إطار علاقات الكيان الصهيوني الناشئة بدول عربية […]

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