حقيقة مقتل الفنانة العراقية أماني علاء +فيديو

2018/11/27 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الفنانة العراقية أماني علاء، يوم الإثنين، الأنباء التي تحدثت عن مقتلها في العاصمة بغداد، منتقدة وسائل الإعلام التي تروج تلك الشائعات.

ويأتي ذلك بعد موجة اغتيالات شهدتها بغداد، مؤخرًا، طالت عددًا من الفنانين والناشطين المدنيين، وقادة التظاهرات، التي تشهدها بعض المحافظات.

وقالت علاء، في مقطع مرئي بثته على حسابها في “سناب شات”، إنها لا تعلم من يروج تلك الأنباء عن مقتل فلان وفلان، وكان آخرها الحديث عن مقتلي”، نافيةً أن تكون تعرضت لأي محاولة اغتيال”.

وأضافت أنها خارج العاصمة بغداد، مطالبة وسائل الإعلام العراقية بالتثبت قبل بث الأخبار حولها، وأنها ربما سترفع دعوى على من بث تلك الشائعات.

وتداول رواد مواقع التواصل العراقية أنباءً عن مقتل الفنانة أماني العلاء، وسط العاصمة بغداد.

وشهدت بغداد وبعض المحافظات العراقية، خلال الشهرين الماضيين، حوادث اغتيال وتصفية راح ضحيتها اثنان من أصحاب مراكز التجميل، وعدد من قادة التظاهرات في المحافظات الجنوبية، كان آخرها مقتل رجل الدين الناشط في البصرة، وسام الغراوي، والموديل العراقية تارة فارس في بغداد.

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