English | وظائف


مسؤول إيراني: إعادة فرض العقوبات جعلت فوائدنا من الاتفاق النووي تصل إلى الصفر
2018/11/27 | 02:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن فوائد إيران من الاتفاق النووي وصلت إلى الصفر، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو الماضي وإعادة فرض عقوبات ضد طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني: إعادة فرض العقوبات جعلت فوائدنا من الاتفاق النووي تصل إلى الصفر) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني: إعادة فرض العقوبات جعلت فوائدنا من الاتفاق النووي تصل إلى الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شكت المعلمة من سلوك هذة الطالبه عن الحصه وعندما اقتربت منها كانت المفاجئهَ!!
⋙ أحزاب السلطة والطبقة السياسية
⋙ الفساد المستشري في مؤسسات الدولة
⋙ مجلس البصرة يلزم جميع المدارس بحفظ وقراءة النشيد الوطني
⋙ منظمة الأسلحة الكيميائية ستحقق في هجوم بالغاز في حلب
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | متى يطلق سراح الخضراء ؟؟؟ ابواب الخضراء ماتزال موصدة ... وموعد افتتاحها يؤجل الى وقت مجهول
⋙ حقيقة مقتل الفنانة العراقية أماني علاء +فيديو
⋙ بالصور || تونس العاصمة الآن .. الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة ضد قدوم محمد بن سلمان
الأكثر شيوعا