مسؤول إيراني: إعادة فرض العقوبات جعلت فوائدنا من الاتفاق النووي تصل إلى الصفر

2018/11/27 | 02:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم الإثنين، إن فوائد إيران من الاتفاق النووي وصلت إلى الصفر، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو الماضي وإعادة فرض عقوبات ضد طهران.

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