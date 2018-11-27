برنت يقفز فوق 60 دولارا 

2018/11/27 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين في المئة يوم الاثنين متعافية من بعض الخسائر الكبيرة التي منيت بها الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الغموض الذي يكتنف نمو الاقتصاد العالمي ومزيد من الإشارات على زيادة المعروض كبحا المكاسب.وصعد خام القياس العالمي مزيج في العقود الآجلة 1.68 دولار ليبلغ في التسوية 60.48 دولار […]

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