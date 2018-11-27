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مقتل فلسطيني بعد إصابته لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية 
2018/11/27 | 02:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا قُتل بالرصاص أثناء تنفيذه هجوم دهس بسيارة يوم الاثنين والذي أسفر عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش أن جنديا أصيب بجروح بسيطة ومني اثنان آخران بإصابات طفيفة عندما صدمهم فلسطيني بسيارته على طريق بالضفة الغربية شمالي مدينة الخليل.وقال الجيش إن جنديا آخر […]

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