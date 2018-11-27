2018/11/27 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .بيان بتوقيعات مايزيد عن 260 شخصيه ,من اليسار المصرى بكافة أطيافه يحتجون للاسباب التى تضمنها البيان فى نقاط مختصره على زيارة بن سلمان للقاهره, من مثقفين ونقابيين وعمال واعضاء احزاب رسميه وعلى طريق التأسيس ,ننشره كما وردنا وهذا نصه:“مصريون ضد زيارة القاتل محمد ابن سلمان لبلادنا”لهذه الاسباب نعلن رفضنا لزيارة بن سلمان لبلادنا1-فهو قاتل خاشقجى وغيره من اصحاب الرأى وقامع كل ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#تيار الكفاح العمالى - مصر - .مواقف نضاليه لليسار.مصر.“بيان توقيعات ل265شخصيه عامه من المثقفين والنقابيين والعمال وأحزاب اليسار بعنوان”مصريون ضد زيارة القاتل محمد اب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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