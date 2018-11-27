عبدالغفار محمد سعيد - غياب المشروع الوطنى و الازمة المستحكمة ، التنمية السياسية والثورة (12 - 9)

2018/11/27 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالغفار_محمد_سعيد مقدمة:لقد أكملت كتابة هذه الورقة فى اغسطس 2017 ، لكنى لم انشرها كسلسلة مقالات ، بل قدمتها فى سبيل نشر المعرفة والوعى وسط الشباب والمهتمين كمحاضرات بالفيديو عن طريق البث الحى المباشر من خلال وسيلة التواصل الاجتماعى ( الفيسبوك) ، وكنت قد قدمت المحاضرة الاولى يوم 6 سبتمبر 2017 ثم تلتها سلسة الحلقات.الثورة الروسية 1917 (البلشفية).الثورة الروسية هو مصطلح يعبر عن سلسلة من الاضطرابات ال......

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