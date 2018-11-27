English | وظائف


#عبدالغفار محمد سعيد - غياب المشروع الوطنى و الازمة المستحكمة ، التنمية السياسية والثورة (12 - 9)
2018/11/27 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبدالغفار_محمد_سعيد مقدمة:لقد أكملت كتابة هذه الورقة فى اغسطس 2017 ، لكنى لم انشرها كسلسلة مقالات ، بل قدمتها فى سبيل نشر المعرفة والوعى وسط الشباب والمهتمين كمحاضرات بالفيديو عن طريق البث الحى المباشر من خلال وسيلة التواصل الاجتماعى ( الفيسبوك) ، وكنت قد قدمت المحاضرة الاولى يوم 6 سبتمبر 2017 ثم تلتها سلسة الحلقات.

الثورة الروسية 1917 (البلشفية).الثورة الروسية هو مصطلح يعبر عن سلسلة من الاضطرابات ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالغفار محمد سعيد - غياب المشروع الوطنى و الازمة المستحكمة ، التنمية السياسية والثورة (12 - 9)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالغفار محمد سعيد - غياب المشروع الوطنى و الازمة المستحكمة ، التنمية السياسية والثورة (12 - 9)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شكت المعلمة من سلوك هذة الطالبه عن الحصه وعندما اقتربت منها كانت المفاجئهَ!!
⋙ أحزاب السلطة والطبقة السياسية
⋙ الفساد المستشري في مؤسسات الدولة
⋙ مجلس البصرة يلزم جميع المدارس بحفظ وقراءة النشيد الوطني
⋙ منظمة الأسلحة الكيميائية ستحقق في هجوم بالغاز في حلب
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | متى يطلق سراح الخضراء ؟؟؟ ابواب الخضراء ماتزال موصدة ... وموعد افتتاحها يؤجل الى وقت مجهول
⋙ حقيقة مقتل الفنانة العراقية أماني علاء +فيديو
⋙ بالصور || تونس العاصمة الآن .. الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة ضد قدوم محمد بن سلمان
الأكثر شيوعا