2018/11/27 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبدالغفار_محمد_سعيد مقدمة:لقد أكملت كتابة هذه الورقة فى اغسطس 2017 ، لكنى لم انشرها كسلسلة مقالات ، بل قدمتها فى سبيل نشر المعرفة والوعى وسط الشباب والمهتمين كمحاضرات بالفيديو عن طريق البث الحى المباشر من خلال وسيلة التواصل الاجتماعى ( الفيسبوك) ، وكنت قد قدمت المحاضرة الاولى يوم 6 سبتمبر 2017 ثم تلتها سلسة الحلقات.
الثورة الروسية 1917 (البلشفية).الثورة الروسية هو مصطلح يعبر عن سلسلة من الاضطرابات ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالغفار محمد سعيد - غياب المشروع الوطنى و الازمة المستحكمة ، التنمية السياسية والثورة (12 - 9)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثورة الروسية 1917 (البلشفية).الثورة الروسية هو مصطلح يعبر عن سلسلة من الاضطرابات ال......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالغفار محمد سعيد - غياب المشروع الوطنى و الازمة المستحكمة ، التنمية السياسية والثورة (12 - 9)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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