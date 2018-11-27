ترامب ليس راضياً عن خطة جنرال موتورز لخفض التكاليف

2018/11/27 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راضٍ عن خطة خفض التكاليف التي أعلنت عنها شركة "جنرال موتورز".

وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أنه أخبر الرئيس التنفيذي للشركة "ماري بارا" بانه غير سعيد بخطة خفض التكاليف.

وكشفت الشركة الأمريكية في وقت سابق من اليوم عن خططها لوقف الإنتاج في 3 مصانع تجميع ومصنعين للمحركات في الولايات المتحدة وكندا.

وتابع الرئيس الأمريكي بأنه بدلاً من وقف الشركة لمصنع في "لوردزتاون" بولاية أوهايو، كان لابد أن تفعل شيئاً أفضل لهذه الولاية.

وذكرت "جنرال موتورز" أن هذه الخطة ستؤدي إلى خفض التكاليف بمقدار 4.5 مليار دولار وتقليل الإنفاق الرأسمالي بمقدار 1.5 مليار دولار سنوياً.

كان تقرير صحفي قد ذكر في وقت سابق من اليوم أن ترامب طلب من "جنرال إلكتريك" وقف تصنيع السيارات في الصين ونقل ذلك إلى الولايات المتحدة.

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