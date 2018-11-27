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جريمة شنيعة.. قتل شقيقته ذبحاً ثم زعم إقدامها على الإنتحار!
2018/11/27 | 02:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارميديا إعترف شاب مصري بقتل شقيقته ذبحاً بمنطقة الرمل في الإسكندرية بسبب “سوء سلوكها” على حد قوله.

وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام محلية، سرد الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ20 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة شنيعة..

قتل شقيقته ذبحاً ثم زعم إقدامها على الإنتحار! اسرار ميديا.

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