2018/11/27 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا إعترف شاب مصري بقتل شقيقته ذبحاً بمنطقة الرمل في الإسكندرية بسبب “سوء سلوكها” على حد قوله.وفي التفاصيل بحسب وسائل إعلام محلية، سرد الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ20 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة شنيعة..



قتل شقيقته ذبحاً ثم زعم إقدامها على الإنتحار! اسرار ميديا.

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