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2018/11/27 | 02:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن المزيد من الرحلات الجوية إلى إيران بعد أسابيع من فرض العقوبات الأميركيةعلى طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (" الحمدين" يواصل جهود إنقاذه للملالي.. الخطوط الجوية القطرية تزيد رحلاتها لإيران بعد أسابيع من العقوبات!) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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