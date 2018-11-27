2018/11/27 | 02:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن المزيد من الرحلات الجوية إلى إيران بعد أسابيع من فرض العقوبات الأميركيةعلى طهران.

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