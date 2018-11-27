2018/11/27 | 02:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن لديها أكثر من عشرة آلاف مشروع حاليا سيتم إكمالها دون استحداث غيرها، مشيرةً إلى أن أولوياتها تتمثل بمشاريع الماء والصرف الصحي والصحة والتربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: لدينا أكثر من 10 آلاف مشروع حاليًا سيتم إكمالها دون استحداث غيرها) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: لدينا أكثر من 10 آلاف مشروع حاليًا سيتم إكمالها دون استحداث غيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).