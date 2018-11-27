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التخطيط: لدينا أكثر من 10 آلاف مشروع حاليًا سيتم إكمالها دون استحداث غيرها
2018/11/27 | 02:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن لديها أكثر من عشرة آلاف مشروع حاليا سيتم إكمالها دون استحداث غيرها، مشيرةً إلى أن أولوياتها تتمثل بمشاريع الماء والصرف الصحي والصحة والتربية.

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