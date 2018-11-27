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قائد ميليشيا العصائب الإرهابية: نهدف لدور رئيسي على الحدود مع سوريا
2018/11/27 | 02:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يريد زعيم فصيل أن تضطلع ميليشيا الحشد الشعبي الطائفية بدور رسمي في تأمين الحدود مع سوريا في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم المخاوف الأميركية من نفوذ إيران المتنامي على ممر استراتيجي من أراض تمتد من طهران إلى بيروت .

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