الدوري الإسباني: قفزة كبيرة لريال سوسييداد

2018/11/27 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقدم سوسييداد بهدفي ميكل أويارثابال (37) ودافيد ثوروتوثا (47)، قبل أن يسجل الأوروغوياني ماكسي غوميز هدف سلتا فيغو في الدقيقة 82.

وانتقل ريال سوسييداد من المركز الثالث عشر الى الثامن بعد أن رفع رصيده الى 19 نقطة، فيما بقي سلتا فيغو في المركز الخامس عشر وله 14 نقطة.

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