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تعادل سلبي بين كالياري وتورينو
2018/11/27 | 03:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصار رصيد كالياري 15 نقطة، وانتقل درجة واحدة على سلم الترتيب إلى المركز الثالث عشر، مقابل 18 نقطة لتورينو في المركز العاشر.

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