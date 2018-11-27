تعادل سلبي بين كالياري وتورينو

2018/11/27 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصار رصيد كالياري 15 نقطة، وانتقل درجة واحدة على سلم الترتيب إلى المركز الثالث عشر، مقابل 18 نقطة لتورينو في المركز العاشر.

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