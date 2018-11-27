2018/11/27 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس الإيطالي لاعبيه من تكرار سيناريو مباراة مانشستر يونايتد عندما يواجه الفريق ضيفه فالنسيا الإسباني في المرحلة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال أليغري: "بإمكان فالنسيا أن يحافظوا على فرص تأهلهم إلى الدور القادم، من جهتنا لا يجب أن يغلبنا "النوم" كما حدث أمام مانشستر يونايتد".

وخسر يوفنتوس 1-2 على أرضه أمام مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية بعد أن كان متفوقاً بهدف نظيف.

وأكد أليغري أن بلاز ماتويدي وجورجيو كيليني جاهزان للمشاركة مع الفريق.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الثاني و4 نقاط عن فالنسيا الثالث، فيما يحتل يونغ بويز السويسري المركز الرابع الأخير بنقطة وحيدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أليغري يحذر لاعبيه من "النوم") نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أليغري يحذر لاعبيه من "النوم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).