ماي تدعو البرلمان الى تأييد اتفاق بريكست

2018/11/27 | 03:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين النواب البريطانيين الى المصادقة على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي اعتبرته “أفضل اتفاق ممكن”، و”الوحيد المتاح”.وأكدت مجددا “يقينها المطلق” بأنه “لا يوجد اتفاق أفضل ممكن” داعية البرلمانيين الى دعمه باسم المصلحة الوطنية.وشددت على أن رفض الاتفاق سيعني “عود على بدء” ما “سيفتح الباب […]

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