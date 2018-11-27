وزير الكهرباء يعد بتخفيض الجباية وتحسين الطاقة لقرى وأرياف البصرة

2018/11/27 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، اليوم الاثنين، أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وعد بتخفيض جباية الكهرباء فضلًا عن تحسين تجهيز الطاقة لقرى وأرياف البصرة.

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