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وزير الكهرباء يعد بتخفيض الجباية وتحسين الطاقة لقرى وأرياف البصرة
2018/11/27 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن النائب عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، اليوم الاثنين، أن وزير الكهرباء لؤي الخطيب، وعد بتخفيض جباية الكهرباء فضلًا عن تحسين تجهيز الطاقة لقرى وأرياف البصرة.

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