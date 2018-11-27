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منظمة الأسلحة الكيميائية ستحقق في هجوم بالغاز في حلب
2018/11/27 | 03:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس قال فرناندو أرياس الرئيس الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين إن المنظمة ستحقق في مزاعم عن وقوع هجوم بالغاز في مدينة حلب السورية ذكرت تقارير أنه أسفر عن إصابة 100 شخص يوم السبت.

واتهمت الحكومة السورية مقاتلي المعارضة بإطلاق غاز الكلور في حلب.

وقال أرياس إن الحكومة السورية طلبت من المنظمة إرسال […]

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