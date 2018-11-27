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أحزاب السلطة والطبقة السياسية
2018/11/27 | 03:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراقبون: عندما تزول سطوة أحزاب السلطة والطبقة السياسية يمكن أن نستشعر أن أزمة السكن وغيرها من الأزمات ستنتهي

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