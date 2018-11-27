2018/11/27 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكت المعلمة من سلوك هذة الطالبه عن الحصه ..وعندما اقتربت منها كانت المفاجئهَ!! هذة القصه لطالبها اسمها مريم كانت تتأخر كل يوم عن المدرسة كل يوم تصل الطالبه متاخرة الى الحصه الاولى حيث كانت تغضب منها معلمة اللغة العربيه … وفى كل مرة تتأخر فيها كانت تعاقبها فيها وتضربها بالعصاه على يديها … الطالبه لاتعرف …

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