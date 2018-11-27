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فوز هام لنيوكاسيل يبعده عن منطقة الخطر
2018/11/27 | 04:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجل بن مي (4 خطأ في مرماه)، وسيران كلارك (23) هدفي نيوكاسيل، وصامويل فوكس (40)، هدف أصحاب الأرض.

ورفع نيوكاسيل رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر، متقدما على بيرنلي بأربعة مراكز وبفارق 3 نقاط. 

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