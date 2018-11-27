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العاصي: عرب كركوك هم الأكثر تضررًا من تقسيم المناصب الإدارية
2018/11/27 | 04:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، برهان العاصي، الاثنين، أن عرب المحافظة هم الأكثر تضررً ا من تقاسم المناصب الإدارية في كركوك.

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