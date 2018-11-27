2018/11/27 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير: انعدام الدعم الحكومي لقطاع الزراعة المتمثل في قطع المياه عن الأراضي ونقص خدمات مكافحة الآفات الزراعية؛ تسبب في تقليص المساحات المزروعة في مناطق حزام بغداد

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