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انعدام الدعم الحكومي لقطاع الزراعة
2018/11/27 | 04:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقارير: انعدام الدعم الحكومي لقطاع الزراعة المتمثل في قطع المياه عن الأراضي ونقص خدمات مكافحة الآفات الزراعية؛ تسبب في تقليص المساحات المزروعة في مناطق حزام بغداد

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