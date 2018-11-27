2018/11/27 | 04:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | نائب عن المحور : الكابينة الوزارية لن تقدم في الجلسة المقبلة بسبب الخلافات على الداخلية والدفاع

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