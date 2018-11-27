رزاق عبود - كيف تذبل يا ابو سلام وانت بكل هذه النضارة؟!

2018/11/27 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رزاق_عبود الى ذكرى الفقيد صالح حسين الحلفي!كيف تذبل يا ابو سلام وانت بكل هذه النضارة؟!لم اصدق، وحتى الان، لا اريد ان اصدق، النبأ الفاجع، الخبر المؤلم، الحدث المقنط! كانت يدي ممتدة الى الهاتف للاتصال بك! اعرف انك لا ترد، لان قواك لم تعد تسمح لك حتى حمل الهاتف او قدح الماء، حسب ما سمعت.لم اشأ ان أحرجك، وانت لاتستطيع الجواب، لكن اسبوعا كاملا من الهواجس، وصباحا قلقا افقت فيه على صوتك، ورأيت صورتك امامي......

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