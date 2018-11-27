2018/11/27 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تاريخ النشر:26.11.2018 | 22:34 GMT |

آخر تحديث:26.11.2018 | 22:38 GMT | الرياضة

Globallookpress

نشر النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول "تغريدة"، حول تداول أنباء أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية اتخذت إجراءات من أجل تصدير كلاب وقطط لدول أخرى.

وكتب الفرعون صلاح في تغريدته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان..



هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث".

وتداولت وسائل إعلام مؤخرا أنباء تفيد بأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية اتخذت إجراءات من أجل تصدير كلاب وقطط لدول أخرى، الأمر الذي نفته الوزارة يوم السبت الماضي.

إقرأ المزيد

المصدر: " twitter.com/mosalah"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجم محمد صلاح ينشر "تغريدة" حول القطط والكلاب!) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجم محمد صلاح ينشر "تغريدة" حول القطط والكلاب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).