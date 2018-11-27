أكاديمي بريطاني يعود إلى بلاده عقب عفو الإمارات عنه 

2018/11/27 | 04:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ذكر وكالة رويترز أن الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز توجه إلى بلاده يوم الثلاثاء عقب عفو الإمارات بعد أن أصدرت عليه حكما بالسجن المؤبد جراء إدانته بالتجسس.وقالت الإمارات إنها عفت عن هيدجز بعد تسجيل مصور يظهر فيه وهو يعترف بأنه عضو بوكالة المخابرات البريطانية (إم.آي6).ونفت بريطانيا أنه جاسوس ورحبت بالعفو.وكان […]

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