2018/11/27 | 04:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير: تعرض 57% من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في العراق لاعتداءات، منهم 55% تعرضوا لإساءات لفظية و9% لاعتداءات جسدية، و6% تعرضوا لاعتداءات عشائرية، وهناك 70% منهم يفكرون في الهجرة خارج العراق، من ضمنهم أصحاب اختصاصات نادرة

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