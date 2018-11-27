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تقارير: تعرض 57% من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في العراق لاعتداءات
2018/11/27 | 04:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تقارير: تعرض 57% من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في العراق لاعتداءات، منهم 55% تعرضوا لإساءات لفظية و9% لاعتداءات جسدية، و6% تعرضوا لاعتداءات عشائرية، وهناك 70% منهم يفكرون في الهجرة خارج العراق، من ضمنهم أصحاب اختصاصات نادرة

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