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شاهد بالفيديو | مراسل الفرات من الديوانية : اكثر من 400 عائلة مازلت عالقة في الشنافية ...
2018/11/27 | 05:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | مراسل الفرات من الديوانية : اكثر من 400 عائلة مازلت عالقة في الشنافية

مصدر الفيديو: 47axmlHUooI

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