2018/11/27 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | مراسل الفرات من الديوانية : اكثر من 400 عائلة مازلت عالقة في الشنافية

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