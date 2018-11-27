دراسة أمريكية: الحرس الثوري الإيراني يواصل جهوده في تجنيد الأفغان

2018/11/27 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء في دراسة نشرتها مؤخَّرًا «مؤسَّسة دراسات الشرق الأوسط» في واشنطن، أن الحرس الثوري الإيرانيّ ما زال يجند الأفغان على الرغم من قلق الحكومة الأفغانية من توسيع عملية التجنيد التي تنفّذها فرقة «فاطميون»، إذ أكَّدت هذه الحكومة قبل ذلك «عدم استغلال مشاعر وعوَز» المهاجرين الأفغان في دول الجوار، مطالبة ضمنيًّا بانحلال لواء «فاطميون».

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