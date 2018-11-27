اليمن: اعتقال المتهم باغتيال مسؤول في الصليب الأحمر

2018/11/27 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز اليمنية، أمس الاثنين، القبض على المشتبه به الأول في اغتيال عضو بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي باليمن، حنا لحود (لبناني الجنسية)، والذي لقي مصرعه في ابريل/نيسان الماضي.

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