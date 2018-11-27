ترامب لا يصدّق تحذير حكومته المتعلق بالتغيّر المناخي

2018/11/27 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّه لا يصدّق تقريرًا أصدرته حكومته الأسبوع الماضي يحذّر من خسارات اقتصاديّة هائلة في حال استمرّت انبعاثات الكربون في زيادة الاحتباس الحراري بلا رقابة.وقال ترامب في البيت الأبيض “لا أصدّق ذلك”، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتّحدة لن تتّخذ إجراءات لخفض الانبعاثات إذا لم يتم اتّباعها […]

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