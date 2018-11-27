2018/11/27 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | سيول بادية السماوة تغرق ناحية "الشنافية " في الديوانية وتخلف اضرارا كبيرة بالمزروعات

مصدر الفيديو: TMzzkBK0B54

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | سيول بادية السماوة تغرق ناحية "الشنافية " في الديوانية وتخلف اضرارا كبيرة بالمزروعات) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | سيول بادية السماوة تغرق ناحية "الشنافية " في الديوانية وتخلف اضرارا كبيرة بالمزروعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).