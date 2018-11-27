الخزعلي يطالب بدور رسمي للحشد الشعبي في تأمين الحدود

2018/11/27 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس طالب قيس الخزعلي قائد فصيل عصائب أهل الحق بأن تضطلع قوات الحشد الشعبي بدور رسمي في تأمين الحدود مع سوريا .وحث قيس الخزعلي قائد فصيل عصائب أهل الحق الحكومة على منح فصائل الحشد الشعبي دورا رسميا أطول أمدا في حماية الحدود.وقال في مقابلة مع رويترز في مكتبه في مدينة النجف […]

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