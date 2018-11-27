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الخزعلي يطالب بدور رسمي للحشد الشعبي في تأمين الحدود
2018/11/27 | 07:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – ناس طالب قيس الخزعلي قائد فصيل عصائب أهل الحق بأن تضطلع قوات الحشد الشعبي بدور رسمي في تأمين الحدود مع سوريا .

وحث قيس الخزعلي قائد فصيل عصائب أهل الحق الحكومة على منح فصائل الحشد الشعبي دورا رسميا أطول أمدا في حماية الحدود.وقال في مقابلة مع رويترز في مكتبه في مدينة النجف […]

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