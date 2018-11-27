الدهلكي يشبه مرشحي الكابينة الوزراء كمتسابقي {ذا فويز}

2018/11/27 | 07:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شبه النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار رعد الدهلكي، آلية الترشيح للكابينة الوزارية كبرنامج مسابقات الأغاني الشهير {ذا فويز}.وقال الدهلكي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، فقد أرضيته القوية ودخل في دهاليز السياسة ومتخوفون جدا في ظل هذا الضعف ونأمل ان تنقذ الحكومة نفسها للعبور الى بر الأمان".وبين، ان "تأجيل جلسة البرلمان –التي كانت مقررة اليوم- الى الثلاثاء المقبل دليل على ان عبد المهدي لا يعرف من هم المرشحين للوزراء وهو ينتظر الكتل السياسية وكأن آلية الترشيح تشبه برنامج {ذا فويز}" الغنائي.وأشار الى، ان "من شروط تشكيل الحكومةن ان لا يكون المرشح وزيراً سابقاً او نائباً وان يكون وزراء الأمن من قادة الأمن ومهنيين مع مراعاة تمثيل المحافظات" مستغربا ان "عبد المهدي لم يختار المرشحين من النافذة الالكترونية ولا المحاصصة؟".وأكد الدهلكي ان "رئيس الوزراء، يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة لانه لم يحسم الخيارات، ورشحنا له 28 أسماً لحقيبة الدفاع من أجل فسح الخيارات الكثيرة أمام عبد المهدي".واستبعد ان "يستطيع عبد المهدي رفض مرشح تحالف البناء فالح الفياض لحقيبة الداخلية لوجود إرادة وضغط سياسي لترشيحه" على حد قوله.وانتقد الدهلكي التهويل الاعلامي من قرار رئيس الوزراء في فتح المنطقة الخضراء وكأنه "سيفتح بلاد الأندلس" بحسب تعبيره.ودعا "رئيس الوزراء بأن يبدأ أولا بحل ملف النازحين والعمل على توفر الخدمات والامن وفرص العمل وغيرها" مستبعداً "استمرار هذه الحكومة لأربع سنوات".انتهى

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