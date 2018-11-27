هيومن رايتس ووتش تطالب الأرجنتين بالتحقيق في دور ولي العهد السعودي في اليمن وخاشقجي

2018/11/27 | 07:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي.ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك […]

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