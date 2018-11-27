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الغيابات تضرب الزوراء قبل لقاء السماوة
2018/11/27 | 08:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:يواصل نادي الزوراء التحضير لمواجهة فريق السماوة غداً الاربعاء في الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز.المباراة سيستضيفها ملعب الشعب الدولي حيث عاد الزوراء في الجولة الماضية بفوز هام من ارض نفط الوسط.

ويعاني الزوراء من غياب عباس قاسم، وسامال سعيد، للحرمان لتراكم البطاقات الصفراء واللاعبين احمد فاضل، واحمد جلال للاصابة.

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