اهالي منطقة العكر يتظاهرون للمطالبة بتوفير الخدمات غرب الناصرية

2018/11/27 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

تظاهر العشرات من اهالي منطقة العكر جنوب مدينة الناصرية اليوم الاثنين على الطريق العام غرب المحافظة احتجاجا على تردي واقع الخدمات بعد موجة الامطار الاخيرة ومطالبين الجهات الحكومية الالتفات الى معاناتهم.





وكالات:تظاهر العشرات من اهالي منطقة العكر جنوب مدينة الناصرية اليوم الاثنين على الطريق العام غرب المحافظة احتجاجا على تردي واقع الخدمات بعد موجة الامطار الاخيرة ومطالبين الجهات الحكومية الالتفات الى معاناتهم.وقال احد المتظاهرين ستار كاظم للمربد ان تظاهرة اليوم تاتي على عدم وجود أي اهتمام حكومي على الرغم من تفاقم تداعيات ازمة الامطار، مشيرا الى ان معاناتهم لازالت مستمرة مع توقف الدوام في احدى المدارس التابعة الى منطقتهم بسبب عدم وجود شارع يؤدي لها.كما لفت الى ان مطالبهم تتركز في خدمة الشوارع والبلدية وتحسين الواقع الحالي.المصدر: المربد

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