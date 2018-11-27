ميسان: الشرطة تعتقل شخصا أطلق الرصاص على منزل سكني

2018/11/27 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان ليل الاثنين، القاء القبض على متهم أقدم على إطلاق العيارات النارية على احدى الدور السكنية بسب خلاف سابق مع

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