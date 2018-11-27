الاتحادية تفجر ثلاث مضافات لداعش في كركوك

2018/11/27 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، العثور على 3 مضافات لداعش تحتوي بداخلها ثلاث عبوات ناسفة وانابيب تستخدم لصناعة العبوات في قرى

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