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الاتحادية تفجر ثلاث مضافات لداعش في كركوك
2018/11/27 | 08:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- كركوك

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، العثور على 3 مضافات لداعش تحتوي بداخلها ثلاث عبوات ناسفة وانابيب تستخدم لصناعة العبوات في قرى

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