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الغانمي: لن نسمح للفاسدين بالتحكم في عقود الدفاع.. وسألتقي رئيس الوزراء للحديث عن وضع الموصل
2018/11/27 | 08:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي ليل الاثنين، إننا لن نسمح للفاسدين بالتحكم في العقود التي تبرمها وزارة الدفاع، كاشفا عن لقاء سيجمعه

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