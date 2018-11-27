الغانمي: لن نسمح للفاسدين بالتحكم في عقود الدفاع.. وسألتقي رئيس الوزراء للحديث عن وضع الموصل

2018/11/27 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي ليل الاثنين، إننا لن نسمح للفاسدين بالتحكم في العقود التي تبرمها وزارة الدفاع، كاشفا عن لقاء سيجمعه

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