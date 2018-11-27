ميسي يكشف طموحه الجديد

2018/11/27 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضية- كلكامش برس؛ أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، أنه لازال يسعى للتتويج بالمزيد من الألقاب، مشيرا إلى أنه لا يحب الخسارة.وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الإثنين: “التحدي الكبير الذي يواجهني هو الحفاظ على النمو، وعدم الاكتفاء بما حققته أو فزت به”.وأضاف: “أريد أن أطور من نفسي […]

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