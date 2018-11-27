تغيير دوام دوائر حكومية وجامعات في بغداد

2018/11/27 | 08:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتغيير أوقات الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية لتخفيف الزخم المروري.وأعلنت مديرية المرور العامة عن موافقة رئيس الوزراء على هذه مقترحات لتخفيف الزخم المروري، مبينة ان من بينها تغيير اوقات الدوام الرسمي.وأضافت ان “من بين هذه المقترحات هو تغيير اوقات بداية الدوام الرسمي وبشكل […]

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