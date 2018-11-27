غرامة ثقيلة على بيكيه.. كم يدفع باليوم؟

2018/11/27 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضية- كلكامش برس؛ أصدرت محكمة إسبانية، قرارا بتغريم نجم كرة القدم، جيرار بيكيه، بـ56 ألف دولار، على إثر قيادته سيارة برخصة موقوفة.ومثُل مدافع برشلونة أمام القاضي، يوم الاثنين، وطلب منه سداد الغرامة بسبب الواقعة التي حدثت في أغسطس آب الماضي.ولم تكن رخصة بيكيه سارية عندما أوقفته الشرطة خلال تفتيش روتيني في برشلونة.وتم […]

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