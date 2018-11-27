2018/11/27 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أبدى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، تعجبه من رفض لجنة المسابقات الاتحاد السعودي، تأجيل مباراة الفريق امام الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وطلب النصر، تأجيل مباراته مع الوحدة في الجولة الـ 11 من الدوري السعودي، والمقرر إقامتها مساء الأحد القادم 2 ديسمبر، إلا أن لجنة المسابقات رفضت.

ونشر نادي النصر، بياناً مساء أمس، يستنكر فيه رفض لجنة المسابقات تأجيل المباراة له، بالرغم من أنه تم تأجيل مباراة لأحد الفرق المنافسة.



اختيارات المحررين ليون يصبغ ملعبه باللون الأحمر قبل مواجهة سان إتيان جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

بيان من إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/xc5NHLkJI0

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 26, 2018وشدد البيان الصادر من مجلس إدارة العالمي، أن قرار لجنة المسابقات اثار استغراب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لدرجة أنه تساءل عن هذا الامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وأكد البيان الصادر من النادي، أنه تم توجيه النصر من اللجنة بأن المسموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأخير يوم وفقاً لتحقيق المصلحة العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة النصر تستنكر قرار لجنة المسابقات بالدوري السعودي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة النصر تستنكر قرار لجنة المسابقات بالدوري السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).